Аутсорсинг персонала

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2288
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аутсорсинг персонала

Сообщение zevc » Сегодня, 11:39

Привет! У меня в компании сезонный наплыв клиентов, и сотрудники не справляются с объемом. Думаю привлечь временных работников. Кто сталкивался, как это организовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аутсорсинг персонала

Сообщение klonik » Сегодня, 13:15

Добрый день! У нас такая же проблема была в предновогодний период. На выручку пришел аутсорсинг. Посматривали предложения и решили воспользоваться платформой https://staff-express.ru/ . Они помогли с поиском исполнителей уже на следующий день. Это очень удобно, когда нужен персонал без долгих согласований и лишних хлопот.
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