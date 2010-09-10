Аутсорсинг персонала
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Аутсорсинг персонала
Привет! У меня в компании сезонный наплыв клиентов, и сотрудники не справляются с объемом. Думаю привлечь временных работников. Кто сталкивался, как это организовать?
Re: Аутсорсинг персонала
Добрый день! У нас такая же проблема была в предновогодний период. На выручку пришел аутсорсинг. Посматривали предложения и решили воспользоваться платформой https://staff-express.ru/ . Они помогли с поиском исполнителей уже на следующий день. Это очень удобно, когда нужен персонал без долгих согласований и лишних хлопот.
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