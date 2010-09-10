Телеграм звёзды
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Телеграм звёзды
Добрый день! Видела рекламу сервисов по продвижению в Telegram, где обещают сделать канал популярным за пару недель. Подозреваю, что тут какое-то скрытое кидалово... Или это реально возможно?
Re: Телеграм звёзды
Приветствую! Этот вопрос требует внимательного подхода. Есть сервисы, которые добросовестно выполняют свои обещания, например, через них можно купить Telegram Stars и подтолкнуть канал к росту. Это удобно, особенно если платить можно через различные способы, без лишних проверок. Однако всегда сверяйся с отзывами и помни: настоящий успех всё равно требует работы над контентом - иначе любой прирост будет кратковременным.
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