Телеграм звёзды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2288
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Телеграм звёзды

Сообщение zevc » Сегодня, 11:49

Добрый день! Видела рекламу сервисов по продвижению в Telegram, где обещают сделать канал популярным за пару недель. Подозреваю, что тут какое-то скрытое кидалово... Или это реально возможно?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Телеграм звёзды

Сообщение klonik » Сегодня, 13:25

Приветствую! Этот вопрос требует внимательного подхода. Есть сервисы, которые добросовестно выполняют свои обещания, например, через них можно купить Telegram Stars и подтолкнуть канал к росту. Это удобно, особенно если платить можно через различные способы, без лишних проверок. Однако всегда сверяйся с отзывами и помни: настоящий успех всё равно требует работы над контентом - иначе любой прирост будет кратковременным.
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