Автосервис
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Автосервис
В срочном порядке – буквально за ближайшие два дня – нужно удалить с кузова машины следы ДТП. Там две вмятины среднего размера и несколько царапин. Где можно записаться? Прошу посоветовать проверенный сервис, где точно помогут и сделают хорошо.
Re: Автосервис
Хорошо тут https://stoavtoprofil.ru/kuzovnoy-remont кузовной ремонт делают. Нам вмятину после ДТП мигом вытянули, потом долго пытались найти границы, так ничего и не нашли. Покраска у них тоже есть среди услуг, вот только не знаю, что по срокам. Если вмятины удалить не долго, то с краской, наверное, нужно будет предварительную подготовку провести, а это время. Но вы спросите, они реально хорошо делают.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость