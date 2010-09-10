Автосервис

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2288
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автосервис

Сообщение zevc » Сегодня, 11:57

В срочном порядке – буквально за ближайшие два дня – нужно удалить с кузова машины следы ДТП. Там две вмятины среднего размера и несколько царапин. Где можно записаться? Прошу посоветовать проверенный сервис, где точно помогут и сделают хорошо.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автосервис

Сообщение klonik » Сегодня, 13:31

Хорошо тут https://stoavtoprofil.ru/kuzovnoy-remont кузовной ремонт делают. Нам вмятину после ДТП мигом вытянули, потом долго пытались найти границы, так ничего и не нашли. Покраска у них тоже есть среди услуг, вот только не знаю, что по срокам. Если вмятины удалить не долго, то с краской, наверное, нужно будет предварительную подготовку провести, а это время. Но вы спросите, они реально хорошо делают.
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