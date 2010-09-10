Сообщение zevc » Сегодня, 11:57

В срочном порядке – буквально за ближайшие два дня – нужно удалить с кузова машины следы ДТП. Там две вмятины среднего размера и несколько царапин. Где можно записаться? Прошу посоветовать проверенный сервис, где точно помогут и сделают хорошо.