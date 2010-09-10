Сообщение zevc » Сегодня, 12:02

Для террасы ищу угловой диван. Хорошего качества, конечно же хочется. Подскажите, где можно посмотреть какая вообще садовая мебель есть. Потому что я хочу ее купить к сезону, буду признательна за информацию. Если у вас есть терраса расскажите какая мебель у вас там стоит?