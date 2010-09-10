Садовая мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2288
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Садовая мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 12:02

Для террасы ищу угловой диван. Хорошего качества, конечно же хочется. Подскажите, где можно посмотреть какая вообще садовая мебель есть. Потому что я хочу ее купить к сезону, буду признательна за информацию. Если у вас есть терраса расскажите какая мебель у вас там стоит?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Садовая мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Большой ассортимент угловых диванов представлено тут https://sunnyblioni.ru . Я тоже тут покупала, и моя соседка покупала в этой компании угловой садовый металл. Качество вообще отличное, потому что он изготовлен из алюминия, а не из пластика. Если честно, я о таком диване металла уже давно. Даже купила пластиковую мебель на Озоне, но она оказалась очень плохого качества. Со временем она потрескалась, и я ее выкинула. Поэтому я и купила диван на алюминиевой основе. Он более качественный, при этом обладает такой же легкой конструкцией и передвигать его легко. Я вам рекомендую в этом интернет-магазине посмотреть угловой диван.
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