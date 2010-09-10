Сообщение klonik » Сегодня, 15:49

Добрый день! Думаю заказать готовое питание – времени на готовку катастрофически не хватает, но боюсь, что не подойдёт по вкусу или окажется неудобным. Кто уже пробовал, это реально облегчает жизнь?