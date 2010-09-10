Доставка еды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2290
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 15:49

Добрый день! Думаю заказать готовое питание – времени на готовку катастрофически не хватает, но боюсь, что не подойдёт по вкусу или окажется неудобным. Кто уже пробовал, это реально облегчает жизнь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2289
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 19:30

Добрый день! Я давно пользуюсь услугами сервисов доставки еды – это удобно и помогает соблюдать правильный рацион, особенно если у вас плотный график. Обрати внимание на Level Kitchen. Там можно выбрать питание на неделю или даже месяц вперёд. Всё продумано до мелочей: блюда вкусные, порции удобные, а главное – полезные.
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