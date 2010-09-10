Покупка чеков
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Покупка чеков
Для отчетности по покупке продуктов нужны чеки, о которых, естественно, никто не знал. Теперь нужно срочно что-то придумать, иначе придется вернуть деньги за три месяца, а это большая сумма для нашей семьи. К кому обратиться? Есть ведь легальные способы для отчетности?
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