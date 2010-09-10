Покупка чеков

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2290
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка чеков

Сообщение zevc » 29 минут назад

Для отчетности по покупке продуктов нужны чеки, о которых, естественно, никто не знал. Теперь нужно срочно что-то придумать, иначе придется вернуть деньги за три месяца, а это большая сумма для нашей семьи. К кому обратиться? Есть ведь легальные способы для отчетности?
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