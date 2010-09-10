Покупка чеков

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка чеков

Сообщение zevc » Сегодня, 12:18

Для отчетности по покупке продуктов нужны чеки, о которых, естественно, никто не знал. Теперь нужно срочно что-то придумать, иначе придется вернуть деньги за три месяца, а это большая сумма для нашей семьи. К кому обратиться? Есть ведь легальные способы для отчетности?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2297
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка чеков

Сообщение klonik » Сегодня, 18:36

Вы кому собрались чеки сдавать? Обычно проверяющие даже не смотрят их, лишь бы сумма сходилась и ладно. В целом, для отчетности прекрасно фейк чеки подходят. Просто потому, что их вы можете сделать за любое число/время и на любую сумму. Можно даже подробный чек сделать, с наименованием товаров, которые были куплены. И сильно не переживайте, все всё понимают, просто требования вот такие.
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