Покупка чеков
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Покупка чеков
Для отчетности по покупке продуктов нужны чеки, о которых, естественно, никто не знал. Теперь нужно срочно что-то придумать, иначе придется вернуть деньги за три месяца, а это большая сумма для нашей семьи. К кому обратиться? Есть ведь легальные способы для отчетности?
Re: Покупка чеков
Вы кому собрались чеки сдавать? Обычно проверяющие даже не смотрят их, лишь бы сумма сходилась и ладно. В целом, для отчетности прекрасно фейк чеки подходят. Просто потому, что их вы можете сделать за любое число/время и на любую сумму. Можно даже подробный чек сделать, с наименованием товаров, которые были куплены. И сильно не переживайте, все всё понимают, просто требования вот такие.
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