Сообщение zevc » Сегодня, 12:18

Для отчетности по покупке продуктов нужны чеки, о которых, естественно, никто не знал. Теперь нужно срочно что-то придумать, иначе придется вернуть деньги за три месяца, а это большая сумма для нашей семьи. К кому обратиться? Есть ведь легальные способы для отчетности?