Ветеринарная клиника
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Ветеринарная клиника
Здравствуйте! Подскажите, а в какой ветеринарной клинике мне лучше всего стерилизовать кошку? Посоветуйте хорошую ветеринарную клинику, где сделают хорошо операцию моему питомцу? Может, вы сами обращались и можете мне порекомендовать хорошего врача?
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