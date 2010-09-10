Сообщение zevc » Сегодня, 13:15

Здравствуйте! Подскажите, а в какой ветеринарной клинике мне лучше всего стерилизовать кошку? Посоветуйте хорошую ветеринарную клинику, где сделают хорошо операцию моему питомцу? Может, вы сами обращались и можете мне порекомендовать хорошего врача?