Ветеринарная клиника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2294
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ветеринарная клиника

Сообщение zevc » Сегодня, 13:15

Здравствуйте! Подскажите, а в какой ветеринарной клинике мне лучше всего стерилизовать кошку? Посоветуйте хорошую ветеринарную клинику, где сделают хорошо операцию моему питомцу? Может, вы сами обращались и можете мне порекомендовать хорошего врача?
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