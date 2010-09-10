Ветеринарная клиника
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Ветеринарная клиника
Здравствуйте! Подскажите, а в какой ветеринарной клинике мне лучше всего стерилизовать кошку? Посоветуйте хорошую ветеринарную клинику, где сделают хорошо операцию моему питомцу? Может, вы сами обращались и можете мне порекомендовать хорошего врача?
Re: Ветеринарная клиника
Добрый день, очень хороший хирург работает тут. Я сама обращалась в эту ветеринарную клинику за стерилизацией кошкой. Прошло все хорошо, никаких последствий у животного нет. Мне очень понравилось, как аккуратно провели операцию. Мою кошку даже оставили в стационаре после операции под наблюдением. Я бы может и не делала операцию, но мы часто ездим на дачу. Боюсь окотиться и что я буду с котятами делать? Поэтому я обратилась в ветеринарную клинику «В Добрые Руки». Меня полностью устроил врач, сама клиника и стоимость услуг. Стоимость услуг адекватная, ведь самое главное тут точно могут помочь животным. А это я считаю самое главное сейчас, на самом деле не так просто сейчас найти хорошего хирурга для животного.
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