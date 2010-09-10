Ветеринарная клиника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ветеринарная клиника

Сообщение zevc » Сегодня, 13:15

Здравствуйте! Подскажите, а в какой ветеринарной клинике мне лучше всего стерилизовать кошку? Посоветуйте хорошую ветеринарную клинику, где сделают хорошо операцию моему питомцу? Может, вы сами обращались и можете мне порекомендовать хорошего врача?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2297
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ветеринарная клиника

Сообщение klonik » Сегодня, 18:58

Добрый день, очень хороший хирург работает тут. Я сама обращалась в эту ветеринарную клинику за стерилизацией кошкой. Прошло все хорошо, никаких последствий у животного нет. Мне очень понравилось, как аккуратно провели операцию. Мою кошку даже оставили в стационаре после операции под наблюдением. Я бы может и не делала операцию, но мы часто ездим на дачу. Боюсь окотиться и что я буду с котятами делать? Поэтому я обратилась в ветеринарную клинику «В Добрые Руки». Меня полностью устроил врач, сама клиника и стоимость услуг. Стоимость услуг адекватная, ведь самое главное тут точно могут помочь животным. А это я считаю самое главное сейчас, на самом деле не так просто сейчас найти хорошего хирурга для животного.
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