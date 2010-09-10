Покупка авто
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка авто
Привет! Наткнулась на рекламу о продаже автомобилей Haval и возник вопрос: как понять, надёжный ли дилер предлагает такие машины, и стоит ли покупать новую модель через интернет?
Re: Покупка авто
Здравствуйте! Важно всегда проверять репутацию дилера, прежде чем решиться на покупку. Я бы посоветовала изучить отзывы и рейтинги, чтобы убедиться в честности продавца. Также есть возможность приобрести новый хавал у официальных дилеров - это надёжный вариант, обеспечивающий гарантию и качественное обслуживание.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя