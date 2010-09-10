Отель в Санкт-Петербурге

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2294
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отель в Санкт-Петербурге

Сообщение zevc » Сегодня, 15:12

Едем с коллегой в командировку в Питер, чему очень рады. Вот только встал вопрос размещения – бюджет ограничен, номер снять можно один, типа есть варианты с двумя кроватями. Все бы ничего, но коллега мой мужского пола и мне будет некомфортно. Что придумать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2292
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отель в Санкт-Петербурге

Сообщение klonik » 17 минут назад

Лучшее, что я тут могу посоветовать, это посмотреть на сайте https://sunnyflower.ru/nomera/ апартамент с двумя раздельными кроватями. Цена на апартамент как и у любой другой гостиницы, но есть нюанс. Заключается в том, что апартамент представляет из себя двухкомнатное подобие квартиры и кровати в данном случае располагаются в разных комнатах. Санузел, правда, общий будет.
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