Отель в Санкт-Петербурге
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Отель в Санкт-Петербурге
Едем с коллегой в командировку в Питер, чему очень рады. Вот только встал вопрос размещения – бюджет ограничен, номер снять можно один, типа есть варианты с двумя кроватями. Все бы ничего, но коллега мой мужского пола и мне будет некомфортно. Что придумать?
Re: Отель в Санкт-Петербурге
Лучшее, что я тут могу посоветовать, это посмотреть на сайте https://sunnyflower.ru/nomera/ апартамент с двумя раздельными кроватями. Цена на апартамент как и у любой другой гостиницы, но есть нюанс. Заключается в том, что апартамент представляет из себя двухкомнатное подобие квартиры и кровати в данном случае располагаются в разных комнатах. Санузел, правда, общий будет.
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