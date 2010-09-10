Сообщение zevc » Сегодня, 15:12

Едем с коллегой в командировку в Питер, чему очень рады. Вот только встал вопрос размещения – бюджет ограничен, номер снять можно один, типа есть варианты с двумя кроватями. Все бы ничего, но коллега мой мужского пола и мне будет некомфортно. Что придумать?