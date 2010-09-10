Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2294
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:02

Привет! Хочу научиться хакерским фишкам просто ради саморазвития и защиты своих данных. Однако опасаюсь нарваться на мошенников или ненадёжные ресурсы. Какие русскоязычные форумы посоветуете для изучения безопасности?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2292
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 26 минут назад

Здравствуй! Твоя осторожность понятна, ведь тема информационной безопасности требует серьёзного подхода. Могу рекомендовать паблик по интересу - https://domocvet.com/society/forum-lolz ... mirovaniya . Это русскоязычное сообщество, где обсуждаются как технологии, так и вопросы кибербезопасности. Здесь активно делятся знаниями о защите данных и безопасном интернете, не скатываясь в полулегальные советы.
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