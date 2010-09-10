Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Привет! Хочу научиться хакерским фишкам просто ради саморазвития и защиты своих данных. Однако опасаюсь нарваться на мошенников или ненадёжные ресурсы. Какие русскоязычные форумы посоветуете для изучения безопасности?
Re: Подскажите
Здравствуй! Твоя осторожность понятна, ведь тема информационной безопасности требует серьёзного подхода. Могу рекомендовать паблик по интересу - https://domocvet.com/society/forum-lolz ... mirovaniya . Это русскоязычное сообщество, где обсуждаются как технологии, так и вопросы кибербезопасности. Здесь активно делятся знаниями о защите данных и безопасном интернете, не скатываясь в полулегальные советы.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей