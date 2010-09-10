Такси в Севастополе
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Такси в Севастополе
Здравствуйте! Можете подсказать, с какими компаниями доставки сотрудничаете в Севастополе? Планируется переезд из одного офиса в другое здание. Нужны также грузчики порядочные.
Re: Такси в Севастополе
Здравствуйте! Ну, мы, например, недавно перевозили антикварную мебель. Очень хорошие ребята попались, отработали качественно. Транспорт и грузчиков приглашали из этой https://pervoe-taxi.ru/ компании. Поэтому смело могу рекомендовать. Работают честно и слажено. Да еще и стоимость приемлемая.
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