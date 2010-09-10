Такси в Севастополе

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2297
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Такси в Севастополе

Сообщение klonik » Сегодня, 20:48

Здравствуйте! Можете подсказать, с какими компаниями доставки сотрудничаете в Севастополе? Планируется переезд из одного офиса в другое здание. Нужны также грузчики порядочные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Такси в Севастополе

Сообщение zevc » Сегодня, 21:53

Здравствуйте! Ну, мы, например, недавно перевозили антикварную мебель. Очень хорошие ребята попались, отработали качественно. Транспорт и грузчиков приглашали из этой https://pervoe-taxi.ru/ компании. Поэтому смело могу рекомендовать. Работают честно и слажено. Да еще и стоимость приемлемая.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя