Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2297
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:54

Здравствуйте, где применяют трубы холодноформированные? Говорят, что они очень прочные, надежные и долговечные. Скажите, а какие еще есть преимущества у таких труб. Хотела найти в интернете, но так и не смогла найти точную информацию. Буду рада если вы мне поможете в этом вопросе.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2296
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:45

Добрый день, на самом деле труба холоднодеформированная применяется во многих сферах. В строительстве это мне кажется самом собой разумеющееся. Еще их используют для производства буровых штанг. Также применяют в машиностроение и станкостроение. Если трубы имеют тонкие стенки, то они применяют их даже в медицинском приборостроении и фармакологии. Сфера применения очень широкая у таких труб, а все потому что они более устойчивы к коррозии. При этом могут выдерживать большое давление, по сравнению с другими видами труб. Ну и не так подвержены нагрузкам физическим.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя