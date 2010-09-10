Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, где применяют трубы холодноформированные? Говорят, что они очень прочные, надежные и долговечные. Скажите, а какие еще есть преимущества у таких труб. Хотела найти в интернете, но так и не смогла найти точную информацию. Буду рада если вы мне поможете в этом вопросе.
Re: Подскажите
Добрый день, на самом деле труба холоднодеформированная применяется во многих сферах. В строительстве это мне кажется самом собой разумеющееся. Еще их используют для производства буровых штанг. Также применяют в машиностроение и станкостроение. Если трубы имеют тонкие стенки, то они применяют их даже в медицинском приборостроении и фармакологии. Сфера применения очень широкая у таких труб, а все потому что они более устойчивы к коррозии. При этом могут выдерживать большое давление, по сравнению с другими видами труб. Ну и не так подвержены нагрузкам физическим.
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