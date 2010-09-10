Сообщение klonik » Сегодня, 20:54

Здравствуйте, где применяют трубы холодноформированные? Говорят, что они очень прочные, надежные и долговечные. Скажите, а какие еще есть преимущества у таких труб. Хотела найти в интернете, но так и не смогла найти точную информацию. Буду рада если вы мне поможете в этом вопросе.