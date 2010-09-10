Мимоза оптом
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Мимоза оптом
Ребята, может ли кто сориентировать, где приобрести оптом мимозу? Никогда не сталкивались, а нынче возникла такая потребность. Подскажите, куда обратиться можно?
Re: Мимоза оптом
Привет всем! Точно знаю, что уже вовсю принимают предварительные заказы на сайте https://mimoza-optom.ru . В прошлом году мы не пожалели, что сотрудничали с ними. Цена самая низкая на цветы, да и качество отличное. Успевайте сделать заказ и останетесь точно довольны, гарантирую))
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