Мимоза оптом

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2300
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мимоза оптом

Сообщение zevc » Вчера, 14:50

Ребята, может ли кто сориентировать, где приобрести оптом мимозу? Никогда не сталкивались, а нынче возникла такая потребность. Подскажите, куда обратиться можно?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2301
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мимоза оптом

Сообщение klonik » Вчера, 20:37

Привет всем! Точно знаю, что уже вовсю принимают предварительные заказы на сайте https://mimoza-optom.ru . В прошлом году мы не пожалели, что сотрудничали с ними. Цена самая низкая на цветы, да и качество отличное. Успевайте сделать заказ и останетесь точно довольны, гарантирую))
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