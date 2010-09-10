Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2300
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Добрый день, кто занимается производством небольших газгольдеров? Это такие емкости, которые хранят сжиженный газ. Такая емкость небольшого размера нам нужна. Может вы знаете, где она продается? Если знаете, буду очень признательна за информацию.
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