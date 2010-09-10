Сообщение zevc » Вчера, 15:30

Добрый день, кто занимается производством небольших газгольдеров? Это такие емкости, которые хранят сжиженный газ. Такая емкость небольшого размера нам нужна. Может вы знаете, где она продается? Если знаете, буду очень признательна за информацию.