Подскажите
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Подскажите
Добрый день, кто занимается производством небольших газгольдеров? Это такие емкости, которые хранят сжиженный газ. Такая емкость небольшого размера нам нужна. Может вы знаете, где она продается? Если знаете, буду очень признательна за информацию.
Re: Подскажите
Здравствуйте, обратитесь на завод ООО «РезервуарСтройМаш». Вот ссылка https://rsm-mash.ru/ , где вы можете посмотреть какие емкости они изготавливают. Для газгольдера у них есть уже готовые емкости объёмом от 5 до 200 м3. Но если вам нужна емкость другого объема, то инженеры готовы взяться за индивидуальный заказ. Потому что мы сами обращались в эту компанию и покупали баки для личного подсобного хозяйства. Если вас мое предложение заинтересовало, то я вам могу порекомендовать обратиться в эту компанию. Я уверена, если вам емкости нужны вы сможете заказать у этого предприятия. По качеству очень хорошие, качественные и самое главное служат долго. Я бы не рекомендовала вам завод, если бы сами мы у них емкость не приобретали.
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