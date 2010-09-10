Сообщение zevc » Сегодня, 15:37

Девочки, привет! Подскажите, в какой клиники можно решить проблему с зубами у кота? Думаю, что без квалифицированного специалиста не обойтись. Сейчас мы находимся в Краснодаре. Если у вас есть опыт обращения с животными к зубному подскажите мне? Просто мы приехали недавно в этот город