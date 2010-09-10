Ветеринарная клиника

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zevc
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ветеринарная клиника

Сообщение zevc » Сегодня, 15:37

Девочки, привет! Подскажите, в какой клиники можно решить проблему с зубами у кота? Думаю, что без квалифицированного специалиста не обойтись. Сейчас мы находимся в Краснодаре. Если у вас есть опыт обращения с животными к зубному подскажите мне? Просто мы приехали недавно в этот город
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