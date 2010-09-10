Ветеринарная клиника
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Ветеринарная клиника
Девочки, привет! Подскажите, в какой клиники можно решить проблему с зубами у кота? Думаю, что без квалифицированного специалиста не обойтись. Сейчас мы находимся в Краснодаре. Если у вас есть опыт обращения с животными к зубному подскажите мне? Просто мы приехали недавно в этот город
Re: Ветеринарная клиника
Привет, попробуйте обратиться в ветеринарную клинику «Воля». Есть такие услуги ветеринарной клиники. Клиника эта специализируется на диагностике, лечении, вакцинации и стерилизации животных всех пород и размеров. Работает круглосуточно, поэтому вы в любое время можете к ним обратиться. Специалисты хорошие работают, знаю не понаслышке. Потому что часто сама со своей собакой прихожу к ним. У меня пес старый, поэтому требует внимание ветеринаров. А эта клиника как раз недалеко от меня находиться. Если вы хотите получить помощь квалифицированных врачей, то смело обращайтесь в ветеринарную клинику «Воля».
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