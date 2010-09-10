Сообщение zevc » Сегодня, 16:37

Кто пользуется доставками готовой еды на неделю, скажите, а в меню рыба есть? Смотрю по предложениям, нигде полного меню почему-то не выкладывают. Вопрос с рыбой для меня принципиален, я аллергик и даже связываться с ней не хочу.