Доставка еды
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Доставка еды
Кто пользуется доставками готовой еды на неделю, скажите, а в меню рыба есть? Смотрю по предложениям, нигде полного меню почему-то не выкладывают. Вопрос с рыбой для меня принципиален, я аллергик и даже связываться с ней не хочу.
Re: Доставка еды
Не знаю где как, у них https://levelkitchen.com/ можно самостоятельно исключить рыбу из меню, прямо специальный переключатель есть. Сама пользуюсь – аллергии у меня, к счастью, нет, а вот неприязнь к рыбе в целом имеется. Привозят курицу/говядину, пару раз была свинина, рыбу при таком раскладе ни в каком виде не кладут. И даже намека на нее нет, я бы сразу этот запах почувствовала.
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