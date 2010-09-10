Доставка еды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2300
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 16:37

Кто пользуется доставками готовой еды на неделю, скажите, а в меню рыба есть? Смотрю по предложениям, нигде полного меню почему-то не выкладывают. Вопрос с рыбой для меня принципиален, я аллергик и даже связываться с ней не хочу.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2298
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка еды

Сообщение klonik » 16 минут назад

Не знаю где как, у них https://levelkitchen.com/ можно самостоятельно исключить рыбу из меню, прямо специальный переключатель есть. Сама пользуюсь – аллергии у меня, к счастью, нет, а вот неприязнь к рыбе в целом имеется. Привозят курицу/говядину, пару раз была свинина, рыбу при таком раскладе ни в каком виде не кладут. И даже намека на нее нет, я бы сразу этот запах почувствовала.
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