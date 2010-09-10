Эвакуатор

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2303
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эвакуатор

Сообщение klonik » Сегодня, 12:54

После ДТП машина не на ходу, нужен эвакуатор и срочно – сейчас стоим на обочине почти в центре Челябинска, очень некомфортная ситуация складывается. Уже позвонили по доступным номерам, везде ожидание от трех часов. Прошу советов как поступить.
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