Эвакуатор
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Эвакуатор
После ДТП машина не на ходу, нужен эвакуатор и срочно – сейчас стоим на обочине почти в центре Челябинска, очень некомфортная ситуация складывается. Уже позвонили по доступным номерам, везде ожидание от трех часов. Прошу советов как поступить.
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