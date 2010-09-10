Эвакуатор
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Эвакуатор
После ДТП машина не на ходу, нужен эвакуатор и срочно – сейчас стоим на обочине почти в центре Челябинска, очень некомфортная ситуация складывается. Уже позвонили по доступным номерам, везде ожидание от трех часов. Прошу советов как поступить.
Re: Эвакуатор
На сайте эвакуатор в Челябинске вызывайте, они приедут минут за пятнадцать-двадцать, автопарк у компании большой. Мне за свой стаж вождения два раза приходилось пользоваться услугами эвакуатора, оба раза машину до сервиса везли силами этой компании. И каждый раз, когда слышу истории про ужасы перевозки на эвакуаторе, удивляюсь – есть же нормальные компании, зачем связываться с мошенниками?
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