Эвакуатор

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2304
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эвакуатор

Сообщение klonik » Вчера, 12:54

После ДТП машина не на ходу, нужен эвакуатор и срочно – сейчас стоим на обочине почти в центре Челябинска, очень некомфортная ситуация складывается. Уже позвонили по доступным номерам, везде ожидание от трех часов. Прошу советов как поступить.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2303
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Эвакуатор

Сообщение zevc » Вчера, 18:35

На сайте эвакуатор в Челябинске вызывайте, они приедут минут за пятнадцать-двадцать, автопарк у компании большой. Мне за свой стаж вождения два раза приходилось пользоваться услугами эвакуатора, оба раза машину до сервиса везли силами этой компании. И каждый раз, когда слышу истории про ужасы перевозки на эвакуаторе, удивляюсь – есть же нормальные компании, зачем связываться с мошенниками?
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