Аренда теплохода

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2303
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда теплохода

Сообщение klonik » Сегодня, 13:11

Арендовал ли кто-нибудь из форумчан теплоход на выпускной? Или, может, были на таком мероприятии? Наши дети заканчивают одиннадцатый класс, пора уже задуматься о том, как будет провожать их во взрослую жизнь. Идея с теплоходом нравится, но что по стоимости?
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