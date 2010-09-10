Сообщение klonik » Сегодня, 13:11

Арендовал ли кто-нибудь из форумчан теплоход на выпускной? Или, может, были на таком мероприятии? Наши дети заканчивают одиннадцатый класс, пора уже задуматься о том, как будет провожать их во взрослую жизнь. Идея с теплоходом нравится, но что по стоимости?