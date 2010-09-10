Аренда теплохода
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Аренда теплохода
Арендовал ли кто-нибудь из форумчан теплоход на выпускной? Или, может, были на таком мероприятии? Наши дети заканчивают одиннадцатый класс, пора уже задуматься о том, как будет провожать их во взрослую жизнь. Идея с теплоходом нравится, но что по стоимости?
Re: Аренда теплохода
В позапрошлом году у меня дочь выпускалась, теплоход тут https://www.mos-teplohod.ru/ арендовали. Было два класса, всеми организационными моментами занималась мамочка из параллели, мы только деньги сдавали. На мероприятии был наш ребенок, я и муж, платили за каждого. Точную сумму уже не вспомню, но что-то нам бюджетно праздник обошелся, не по пять ли тысяч всего с человека.
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