Аренда теплохода

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2304
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда теплохода

Сообщение klonik » Вчера, 13:11

Арендовал ли кто-нибудь из форумчан теплоход на выпускной? Или, может, были на таком мероприятии? Наши дети заканчивают одиннадцатый класс, пора уже задуматься о том, как будет провожать их во взрослую жизнь. Идея с теплоходом нравится, но что по стоимости?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2303
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аренда теплохода

Сообщение zevc » Вчера, 19:24

В позапрошлом году у меня дочь выпускалась, теплоход тут https://www.mos-teplohod.ru/ арендовали. Было два класса, всеми организационными моментами занималась мамочка из параллели, мы только деньги сдавали. На мероприятии был наш ребенок, я и муж, платили за каждого. Точную сумму уже не вспомню, но что-то нам бюджетно праздник обошелся, не по пять ли тысяч всего с человека.
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