Тюльпаны оптом
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Тюльпаны оптом
Реально ли где-то купить тюльпаны мелким оптом без накрутки? У нас есть традиция поздравлять женскую часть коллектива с праздником, тюльпаны обязательны. В том году пятьсот штук обошлись в астрономическую сумму, хотелось бы в этом году сэкономить.
Re: Тюльпаны оптом
У этого www.tulpan-optom.ru продавца как раз отгрузка от пятисот штук с доставкой и от трехсот, если будете забирать самовывозом. Мы у них закупаем тюльпаны для дальнейшей продажи – восьмого марта с мужем стоим у ТЦ, продаем. Могу сказать, что у этого поставщика самые выгодные цены, особенно если оформляться предзаказом. Чем ближе к празднику, тем стоимость цветов будет выше.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость