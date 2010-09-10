Сообщение zevc » Вчера, 20:19

Реально ли где-то купить тюльпаны мелким оптом без накрутки? У нас есть традиция поздравлять женскую часть коллектива с праздником, тюльпаны обязательны. В том году пятьсот штук обошлись в астрономическую сумму, хотелось бы в этом году сэкономить.