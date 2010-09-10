Тюльпаны оптом

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2303
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Тюльпаны оптом

Сообщение zevc » Вчера, 20:19

Реально ли где-то купить тюльпаны мелким оптом без накрутки? У нас есть традиция поздравлять женскую часть коллектива с праздником, тюльпаны обязательны. В том году пятьсот штук обошлись в астрономическую сумму, хотелось бы в этом году сэкономить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2304
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Тюльпаны оптом

Сообщение klonik » Вчера, 21:04

У этого www.tulpan-optom.ru продавца как раз отгрузка от пятисот штук с доставкой и от трехсот, если будете забирать самовывозом. Мы у них закупаем тюльпаны для дальнейшей продажи – восьмого марта с мужем стоим у ТЦ, продаем. Могу сказать, что у этого поставщика самые выгодные цены, особенно если оформляться предзаказом. Чем ближе к празднику, тем стоимость цветов будет выше.
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