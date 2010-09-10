Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
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Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
Добрый день, подскажите, использовал ли кто-то микроудобрения (раствор хелатов) для обработки семенного материала и последующей внекорневой подкормке растений? Насколько это действенно? Или достаточно просто внесения минеральных удобрений в почву?
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