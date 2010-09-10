Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

Сообщение Oliver » Сегодня, 12:49

Добрый день, подскажите, использовал ли кто-то микроудобрения (раствор хелатов) для обработки семенного материала и последующей внекорневой подкормке растений? Насколько это действенно? Или достаточно просто внесения минеральных удобрений в почву?
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