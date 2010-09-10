Сообщение Oliver » Сегодня, 17:54

Так да, мы тоже планируем все напрямую взять, тут же вопрос один, от какой партии они поставляют все? То есть есть ли какая-то минимальная партия, или если я у них закажу одну канистру с Микровитом, то они мне и канистру в количестве одной штуки отправят. Хотя требуемый объем мы еще не считали.