Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
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Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
Добрый день, подскажите, использовал ли кто-то микроудобрения (раствор хелатов) для обработки семенного материала и последующей внекорневой подкормке растений? Насколько это действенно? Или достаточно просто внесения минеральных удобрений в почву?
Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
Можно будет все посмотреть, тем более, что растворы хелатов действительно помогают. Только нужно понять, в каких дозировках и с какой периодичностью вам вносить препарат. Мы используем Микровит, он хорошо себя показывает, к тому же, что подходит и для обработки семян и для обработки растений.
Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
Разумеется, мы рассматриваем разные варианты, то есть не останавливаемся на одном варианте. Вы, получается все брали напрямую у производителя? Были ли у вас какие-то проблемы? Или они все без проблем поставили? Есть ли у них какие-то минимальные партии?
Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
Есть, возможность взять все напрямую у Элитных агросистем https://microvit.ru/ Они продают, достаточно обратиться. У нас площади большие, поэтому мы Микровит у них берем в канистрах по десять литров и меня это все как раз устраивает, плюс задержек по поставкам нет.
Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?
Так да, мы тоже планируем все напрямую взять, тут же вопрос один, от какой партии они поставляют все? То есть есть ли какая-то минимальная партия, или если я у них закажу одну канистру с Микровитом, то они мне и канистру в количестве одной штуки отправят. Хотя требуемый объем мы еще не считали.
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