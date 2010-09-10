Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

Сообщение Oliver » Сегодня, 12:49

Добрый день, подскажите, использовал ли кто-то микроудобрения (раствор хелатов) для обработки семенного материала и последующей внекорневой подкормке растений? Насколько это действенно? Или достаточно просто внесения минеральных удобрений в почву?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

Сообщение Hiper » Сегодня, 16:10

Можно будет все посмотреть, тем более, что растворы хелатов действительно помогают. Только нужно понять, в каких дозировках и с какой периодичностью вам вносить препарат. Мы используем Микровит, он хорошо себя показывает, к тому же, что подходит и для обработки семян и для обработки растений.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

Сообщение Oliver » Сегодня, 16:47

Разумеется, мы рассматриваем разные варианты, то есть не останавливаемся на одном варианте. Вы, получается все брали напрямую у производителя? Были ли у вас какие-то проблемы? Или они все без проблем поставили? Есть ли у них какие-то минимальные партии?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

Сообщение Hiper » Сегодня, 17:45

Есть, возможность взять все напрямую у Элитных агросистем https://microvit.ru/ Они продают, достаточно обратиться. У нас площади большие, поэтому мы Микровит у них берем в канистрах по десять литров и меня это все как раз устраивает, плюс задержек по поставкам нет.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Пользовался ли кто-то микроудобрениями?

Сообщение Oliver » Сегодня, 17:54

Так да, мы тоже планируем все напрямую взять, тут же вопрос один, от какой партии они поставляют все? То есть есть ли какая-то минимальная партия, или если я у них закажу одну канистру с Микровитом, то они мне и канистру в количестве одной штуки отправят. Хотя требуемый объем мы еще не считали.
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