Стоматология

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2308
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 13:58

Здравствуйте! Всех с наступающим праздником! Подскажите, пожалуйста, где можно найти хорошего стоматолога-хирурга на Арбате? Мой зуб мудрости болит, и хочется получить качественную помощь в хорошем месте.
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