Стоматология

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 13:58

Здравствуйте! Всех с наступающим праздником! Подскажите, пожалуйста, где можно найти хорошего стоматолога-хирурга на Арбате? Мой зуб мудрости болит, и хочется получить качественную помощь в хорошем месте.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 18:05

Добрый день! Поздравляю и вас с праздником! При проблемах с зубами мудрости, особенно на Арбате, очень советую ознакомиться с информацией по ссылке https://whatwomanwant.ru/xirurgicheskay ... -moskve-2/ . Я читала эту статью, когда сама искала квалифицированного хирурга-стоматолога. Там собрана вся необходимая информация о прочих услугах и квалифицированных докторах, работающих на Арбате.
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