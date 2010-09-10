Сообщение klonik » Сегодня, 13:58

Здравствуйте! Всех с наступающим праздником! Подскажите, пожалуйста, где можно найти хорошего стоматолога-хирурга на Арбате? Мой зуб мудрости болит, и хочется получить качественную помощь в хорошем месте.