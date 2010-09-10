Стоматология
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Стоматология
Здравствуйте! Всех с наступающим праздником! Подскажите, пожалуйста, где можно найти хорошего стоматолога-хирурга на Арбате? Мой зуб мудрости болит, и хочется получить качественную помощь в хорошем месте.
Re: Стоматология
Добрый день! Поздравляю и вас с праздником! При проблемах с зубами мудрости, особенно на Арбате, очень советую ознакомиться с информацией по ссылке https://whatwomanwant.ru/xirurgicheskay ... -moskve-2/ . Я читала эту статью, когда сама искала квалифицированного хирурга-стоматолога. Там собрана вся необходимая информация о прочих услугах и квалифицированных докторах, работающих на Арбате.
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