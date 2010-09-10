Камин
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Камин
Добрый день! Хочу обустроить загородный дом камином. Пожалуйста, подскажите проверенные места в Санкт-Петербурге, где можно не только купить, но и получить качественный монтаж с гарантией.
Re: Камин
Здравствуйте! Летом мы покупали камин у компании по ссылке: https://kaminvdom.ru/ . Там предоставляют полный комплекс услуг, включая квалифицированный монтаж с гарантией. Команда сработала быстро и профессионально, жаловаться не на что. Результат превзошёл ожидания!
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