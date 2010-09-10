Микрозаймы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2308
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Микрозаймы

Сообщение klonik » Сегодня, 14:16

Здравствуйте! Сейчас многие банки предлагают льготное страхование, но я боюсь запутаться в условиях. У кого есть понятное объяснение, как выбрать подходящий вариант?
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