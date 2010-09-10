Микрозаймы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Микрозаймы
Здравствуйте! Сейчас многие банки предлагают льготное страхование, но я боюсь запутаться в условиях. У кого есть понятное объяснение, как выбрать подходящий вариант?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость