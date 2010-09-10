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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2311 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Микрозаймы Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:16 Здравствуйте! Сейчас многие банки предлагают льготное страхование, но я боюсь запутаться в условиях. У кого есть понятное объяснение, как выбрать подходящий вариант? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2311 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Микрозаймы Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 18:30 Здравствуйте! С этим вопросом рекомендую сходить на https://kreditop.ru/ . Я там подробно изучила, какие банки сегодня предлагают классные льготные программы. Всё наглядно представлено, можно сразу разложить по полочкам удобства. Плюс там же есть статьи про тонкости страхования, так что даже новичок не запутается. Для меня это место просто находка! Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2311 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Микрозаймы Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 18:36 Здравствуйте! С этим вопросом рекомендую сходить на https://kreditop.ru/ . Я там подробно изучила, какие банки сегодня предлагают классные льготные программы. Всё наглядно представлено, можно сразу разложить по полочкам удобства. Плюс там же есть статьи про тонкости страхования, так что даже новичок не запутается. Для меня это место просто находка! Вернуться к началу

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