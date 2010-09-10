Микрозаймы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Микрозаймы

Сообщение klonik » Сегодня, 14:16

Здравствуйте! Сейчас многие банки предлагают льготное страхование, но я боюсь запутаться в условиях. У кого есть понятное объяснение, как выбрать подходящий вариант?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Микрозаймы

Сообщение zevc » Сегодня, 18:30

Здравствуйте! С этим вопросом рекомендую сходить на https://kreditop.ru/ . Я там подробно изучила, какие банки сегодня предлагают классные льготные программы. Всё наглядно представлено, можно сразу разложить по полочкам удобства. Плюс там же есть статьи про тонкости страхования, так что даже новичок не запутается. Для меня это место просто находка!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Микрозаймы

Сообщение zevc » Сегодня, 18:36

Здравствуйте! С этим вопросом рекомендую сходить на https://kreditop.ru/ . Я там подробно изучила, какие банки сегодня предлагают классные льготные программы. Всё наглядно представлено, можно сразу разложить по полочкам удобства. Плюс там же есть статьи про тонкости страхования, так что даже новичок не запутается. Для меня это место просто находка!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей