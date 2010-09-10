Услуги грузчиков в Минске
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Услуги грузчиков в Минске
Добрый день! Подруга посоветовала обратиться к услугам грузчиков для помощи с переездом, но я сомневаюсь, стоит ли это делать. Насколько часто люди обращаются к таким услугам в Минске и действительно ли они помогают?
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