Контекстная реклама

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Контекстная реклама

Сообщение klonik » Сегодня, 17:50

Добрый день! У меня есть небольшое дело, и хочется привлечь больше клиентов, но боюсь впустую потратить бюджет на рекламу. Консультировалась с друзьями, но мнения разделились. Посоветуйте что-то конкретное!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Контекстная реклама

Сообщение zevc » Сегодня, 18:15

Здравствуйте! Беспокоиться о бюджете рекламной кампании вполне логично, особенно в самом начале. Я недавно сама столкнулась с этим вопросом и решила довериться агентству, которое настраивает всё под ключ и предлагает прозрачные условия. Так что если сомневаешься, лучше заказать настройку контекстной рекламы. Такой способ реально помогает минимизировать риски и максимально эффективно использовать выделенные средства.
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