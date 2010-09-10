Контекстная реклама
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Контекстная реклама
Добрый день! У меня есть небольшое дело, и хочется привлечь больше клиентов, но боюсь впустую потратить бюджет на рекламу. Консультировалась с друзьями, но мнения разделились. Посоветуйте что-то конкретное!
Re: Контекстная реклама
Здравствуйте! Беспокоиться о бюджете рекламной кампании вполне логично, особенно в самом начале. Я недавно сама столкнулась с этим вопросом и решила довериться агентству, которое настраивает всё под ключ и предлагает прозрачные условия. Так что если сомневаешься, лучше заказать настройку контекстной рекламы. Такой способ реально помогает минимизировать риски и максимально эффективно использовать выделенные средства.
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