Сообщение klonik » Сегодня, 17:56

Приветствую! На днях столкнулась с тем, что в доме стало невыносимо душно. Думаю, что есть смысл поставить вентиляторы. Какие именно лучше выбрать для квартиры, чтобы эффективно справлялись с проветриванием?