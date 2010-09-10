Подскажите
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Подскажите
Приветствую! На днях столкнулась с тем, что в доме стало невыносимо душно. Думаю, что есть смысл поставить вентиляторы. Какие именно лучше выбрать для квартиры, чтобы эффективно справлялись с проветриванием?
Re: Подскажите
Привет! Здорово, что задумываешься о комфорте. Для квартиры действительно лучше выбрать качественные вентиляторы, которые справятся с проветриванием и обеспечат свежий воздух. Рекомендую поискать модели на https://ventcub.ru/ventiljatory/ . Здесь представлен большой ассортимент, и можно подобрать именно то, что нужно: настольные, напольные или настенные вентиляторы. Также стоит обратить внимание на уровень шума и мощность, чтобы не мешали отдыху и работе.
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