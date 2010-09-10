Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:41

Привет! Недавно заинтересовалась темой, как можно экономить на покупках в интернет-магазинах с помощью промокодов. Вы слышали о таких методах, и если да, то как их правильно применять, чтобы реально сэкономить? Поделитесь, пожалуйста!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:42

Привет! Я обычно ищу их в интернете перед каждой покупкой. Недавно нашла полезную статью на эту тему, если тебе интересно, можешь заглянуть сюда https://udobrenium.ru/raznoe/kak-ekonom ... v-skinboks . Там рассказывается, где искать промокоды и как их использовать. Также участвуй в рассылках магазинов, часто они присылают промокоды на почту.
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