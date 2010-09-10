Сообщение klonik » Сегодня, 17:03

Есть ли компания, которая реализует в Казахстане электротехническое оборудование хорошего качества? Нам на производство нужны преобразователи частотные, где подскажите нам их приобрести? Искала в интернете, но так найти и не смогла. Буду рада, за советы и рекомендации по этому поводу.