Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2313
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:03

Есть ли компания, которая реализует в Казахстане электротехническое оборудование хорошего качества? Нам на производство нужны преобразователи частотные, где подскажите нам их приобрести? Искала в интернете, но так найти и не смогла. Буду рада, за советы и рекомендации по этому поводу.
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