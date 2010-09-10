Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2314
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:19

Возникла необходимость сделать трапик для лодки, небольшой. Встал вопрос из чего? По отзывам бывалых понятно, что использовать нужно нержавейку. Она долговечная, не реагирует на влажность. Вот только мне не нравится ее блеск. С этим что делать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2313
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:46

Листы нержавейки с покрытием смотрите, они не такие блестящие. Плюс есть матовые листы – они, конечно, в продаже встречаются реже, однако их тоже можно найти. Тут сразу замечу, что будьте готовы к работе со швами. Их нужно тщательно полировать, лучше всего использовать шлифовальную машину – вручную это сильно долго. Впрочем, если для себя, то и так можно оставить. Характеристики от этого не изменятся.
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