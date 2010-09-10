Подскажите
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Подскажите
Возникла необходимость сделать трапик для лодки, небольшой. Встал вопрос из чего? По отзывам бывалых понятно, что использовать нужно нержавейку. Она долговечная, не реагирует на влажность. Вот только мне не нравится ее блеск. С этим что делать?
Re: Подскажите
Листы нержавейки с покрытием смотрите, они не такие блестящие. Плюс есть матовые листы – они, конечно, в продаже встречаются реже, однако их тоже можно найти. Тут сразу замечу, что будьте готовы к работе со швами. Их нужно тщательно полировать, лучше всего использовать шлифовальную машину – вручную это сильно долго. Впрочем, если для себя, то и так можно оставить. Характеристики от этого не изменятся.
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