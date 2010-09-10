Сообщение klonik » Вчера, 18:19

Возникла необходимость сделать трапик для лодки, небольшой. Встал вопрос из чего? По отзывам бывалых понятно, что использовать нужно нержавейку. Она долговечная, не реагирует на влажность. Вот только мне не нравится ее блеск. С этим что делать?