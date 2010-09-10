Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2314
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:48

Как – по вашему мнению – выглядит оригинальный букет цветов? Смотрю по картинкам в интернете, ничего прямо выдающегося, что могло бы удивить мою сестру, найти не могу. Она любит фиолетовое все, сирень, к сожалению, сейчас не цветет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2313
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:40

У нас есть доставка букетов Полтава от цветочной мастерской, вы попробуйте зайти к ним на сайт. Там видела букеты в сиренево-розовой цветовой гамме, они прямо нереально красивые. Можно, наверное, попросить собрать букет так, чтобы он был чисто фиолетовый – с учетом того, что цветочная мастерская и экзотику продает, это не проблема. Букеты все авторские, поэтому точно будут оригинальными.
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